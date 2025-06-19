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Путін каже, що готовий зустрітися із Зеленським, але його тривожить одна «проблема»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін каже, що готовий зустрітися із Зеленським, але його тривожить одна «проблема»
Путін знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента
фото: ТАСС

Путін каже, що його зустріч із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів

Президент Росії Володимир Путін вислов готовність зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ диктатора.

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента. Росія вважає ключовим питанням, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання. Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть на смітник, наголосив диктатор.

Путін каже, що його зустріч із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів, щоб «поставити крапку».

Російський диктатор повідомив, що переговорники РФ та України готові зустрічатися після 22 червня. Він зазначив, що переговорна група Росії у контакті з українськими візаві.

Росія хоче завершення конфлікту в Україні «якнайшвидше» і бажано мирним шляхом, додав Путін.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій. Про це глава української держави заявив в інтерв’ю Bild, передає «Главком».

Зеленський розповів, що Росії важливо показати президенту США Дональду Трампу, що «між Україною і РФ є дипломатичний міст». – «Щоб проти Росії не запроваджували санкцій».

Більше того, за словами Зеленського, РФ хотіла діалогу без європейців і без американців, щоб ізолювати Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що більше роздратування в Білого дому викликає саме російський диктатор Володимир Путін. На його думку, хоча він сам іноді говорить неприємні речі, але завжди – відверто. Натомість Путін, за словами Зеленського, часто бреше. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він (Путін, – «Главком»), може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди. Яка б не була публічна риторика, я думаю, що вони реально розчаровані – я не знаю чи підходить таке слово. Але я думаю, в цілому Білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий дім», – зауважив президент.

Теги: росія путін Володимир Зеленський переговори

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