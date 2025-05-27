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Чому РФ запускає за один раз не більше 50-60 ракет: пояснення Defense Express 

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Чому РФ запускає за один раз не більше 50-60 ракет: пояснення Defense Express 
фото з відкритих джерел

Ворог щомісяця виробляє близько 150 далекобійних ракет різних типів

За останні три дні РФ здійснила три комбіновані далекобійні атаки по Україні з використанням більшості видів засобів ураження, з балістичними, високошвидкісними, крилатими ракетами, а також «шахедами» та іншими аналогічними дронами. Аналітики Defense Express проаналізували, чому РФ попри виробництво величезної кількості крилатих ракет, запускає за один раз не більше 50-60, передає «Главком».

Зазначається, що використання крилатих ракет відбувалось два дні поспіль, у ніч на неділю 25 травня та у ніч на понеділок 26 травня. У першу ніч, відповідно до даних командування Повітряних сил, було використано 55 крилатих ракет різних типів, з яких було збито 45. У другу ніч також були здійснені пуски крилатих ракет Х-101 з Ту-95МС – дев'ять ракет. Таким чином загалом за два дні ворог використав 64 крилатих ракет різних типів.

«При цьому для їх запуску було, окрім традиційних носіїв, залучено стратегічні бомбардувальники Ту-160, що є дуже рідкісним явищем. Бо останні два випадки – 17 листопада 2024 року, а до цього – 18 травня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначають у ГУР МОУ ворог щомісяця виробляє близько 150 далекобійних ракет різних типів. Також відомі дані й щодо планів ворога виробити крилаті ракети Х-101 повітряного базування – 633 одиниці на 2025 рік. Тобто щомісячно близько 53 одних Х-101. До яких ще варто додати певну кількість «Калібрів» та Р-500 до ОТРК «Искандер-М», якщо рахувати лише крилаті ракети.

«Тобто темпи їх використання об'єктивно не відповідають темпам їх виробництва за всіма оцінками. Що звісно можливо пояснити накопиченням та, у будь-якому випадку, можливим завищенням оцінок російського виробництва далекобійних ракет. Але така економія вже не відповідає тому, що російська атака 25-26 травня мала бути демонстрацією сили та можливостей у відповідь на удари українськими дронами», – кажуть експерти.

У Defense Express зазначають, що однією з можливих причин цього, можливо, є питання наявних носіїв та складності для ворога організувати цю атаку. Щодо морських «Калібрів» – то це про значний ризик для ворога вивести надводні кораблі та обмежені можливості підводних човнів, які РФ не може повноцінно ремонтувати. – «А про повітряні Х-101 – це про економію ресурсу Ту-95МС вже давно відомо, через, що замість 6-8 ракет Х-555 / Х-101 вони запускають по 1-3 ракеті».

«До цього додається ефект від удару по авіабазі «Енгельс» 20 березня. У результаті якого є дуже вірогідне пошкодження інфраструктури підготовки крилатих ракет до застосування. А також те, що ворог намагається тримати свої ракетоносії на значно віддаленіших авіабазах - «Оленья» та «Белая», що означає ще більшу витрату ресурсу носіїв. І зрештою постає питання й наявності у відповідній кількості самих Ту-95МС, яких у РФ, на папері, має бути близько 40-50 одиниць. При цьому не всі з них у льотному стані», – додають аналітики.

Тобто від третини до половини всього парку Ту-160 на заводі, а ще частина цілком може очікувати на ремонт й бути в обмеженому чи взагалі нельотному стані. Якщо аналогічна ситуація і з Ту-95МС, то тоді у розпорядженні ворога цілком може бути далеко на 40, та навіть не 20 цих літаків, які здатні взагалі виконувати бойові завдання.

Таким чином саме кількість ракетоносіїв та складність організації атаки крилатими ракетами у РФ цілком можуть превалювати над об'ємами їх виробництва.

Нагадаємо, російські терористи здійснили один із найбільших ударів безпілотників та ракет у війні проти України в ніч з 25 на 26 травня.

ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і що Росія продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може військово перемогти Україну. ISW також продовжує оцінювати, що російський уряд і військові готуються до можливого майбутнього конфлікту з НАТО.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія ракета

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