Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає
Гіркін: ударів буде дуже багато, і з часом ці удари набуватимуть дедалі болючішого і болючішого характеру
фото з відкритих джерел

Терорист та бойовик, який зараз перебуває за гратами, оцінив історичну спецоперацію, яку провела Україна на території Росії

Ігор Гіркін (Стрєлков), відомий терорист і бойовик, який наразі перебуває за ґратами в Росії, зробив невтішний для кремлівського режиму прогноз щодо подальшого перебігу війни в Україні. Оцінюючи успішні українські атаки безпілотників на російські регіони, він заявив, що Росія стрімко наближається до «масштабної воєнної катастрофи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис російського терориста.

За словами Стрєлкова, який посилається на дані своїх кореспондентів, лише Європейський Союз планує поставити Україні 4 млн безпілотників цього року. До цього додається власне українське виробництво, а також поставки дронів з Китаю, Туреччини та інших країн. «Кількість БПЛА, безекіпажних катерів і всієї іншої ударної зброї такого роду в розпорядженні України буде тільки збільшуватися з кожним днем», – заявив бойовик.

Стрєлков жорстко розкритикував панівну в російському суспільстві та медіа думку про «війну на виснаження», яка нібито має змусити Україну капітулювати. Він заявив, що півроку-рік тому «найкращі військові експерти», такі як пропагандист Володимир Соловйов, поширювали подібні ілюзії. Натомість, на думку Гіркіна, у нинішній війні між Росією та «Антиросією-Україною» «виснажувати» будуть саме Росію.

«Європа може виробити скільки завгодно зброї, скільки завгодно електроніки, яку постачатиме проти нас. І в цій війні всі економічні потужності та переваги на їхньому боці», – заявив Стрєлков.

Терорист також висловив глибоке розчарування тим, що Росія досі не перевела свою економіку на військові рейки і навіть не робить таких спроб. Він вважає, що це «об'єктивно веде нас до поразки у війні». За його прогнозами, кількість ударів по російській території буде лише зростати, вони ставатимуть дедалі болючішими і з часом переростуть у «масштабні військові катастрофи». «На жаль, це вже майже неминуче», – підсумував Стрєлков.

Перебуваючи в ув'язненні, він відмовився давати конкретні рецепти, заявивши, що старі, «протухлі» стратегії часто обертаються протилежним результатом.

Нагадаємо, стратегічне положення Росії погіршується з кожним днем, а майбутнє обіцяє бути вкрай складним. Таку думку висловив російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Він наголошує, що війна продовжиться у форматі «на виснаження», що, хоч і не є вигідним для Росії, все ж краще, ніж «прискорена або замаскована капітуляція».

Читайте також:

Теги: Ігор Гіркін війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

у момент обвалу мостом рухався вантажний локомотив
У Росії обвалився другий за добу залізничний міст
Вчора, 08:16
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
27 травня, 06:58
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 – пошкоджено
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Хмельниччину (фото)
25 травня, 09:45
Раніше диктатор РФ заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом з Україною, який містить у собі і припинення вогню
Лавров повідомив, коли РФ представить свій «меморандум» щодо припинення вогню
23 травня, 21:35
У Польщі урядова Інспекція визнала, що імпорт огірків з Росії був «значно вищим порівняно з аналогічним періодом попереднього року»
Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»
20 травня, 15:13
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита пресреліз
13 травня, 16:34
Оператори дронів ліквідували замаскованих росіян
Росіяни намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під українських військових
11 травня, 20:20
За оцінками ISW, бойова ситуація Росії погіршилася з 2022 року
Росія забагато просить на переговорах, але її армія виснажилася – ISW
8 травня, 07:00
За минулу добу відбулося 253 бойові зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року
4 травня, 08:39

Події в Україні

Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині – DeepState
Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині – DeepState
«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає
«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає
Бронь в ТЦК за $7 тис: на Черкащині ДБР «прикрило схему»
Бронь в ТЦК за $7 тис: на Черкащині ДБР «прикрило схему»
На Чернігівщині спалахнула масштабна пожежа після російського удару
На Чернігівщині спалахнула масштабна пожежа після російського удару
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
102K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
61K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
44K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
39K
Маск відреагував на успішну операцію СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua