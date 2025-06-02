«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає
Терорист та бойовик, який зараз перебуває за гратами, оцінив історичну спецоперацію, яку провела Україна на території Росії
Ігор Гіркін (Стрєлков), відомий терорист і бойовик, який наразі перебуває за ґратами в Росії, зробив невтішний для кремлівського режиму прогноз щодо подальшого перебігу війни в Україні. Оцінюючи успішні українські атаки безпілотників на російські регіони, він заявив, що Росія стрімко наближається до «масштабної воєнної катастрофи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис російського терориста.
За словами Стрєлкова, який посилається на дані своїх кореспондентів, лише Європейський Союз планує поставити Україні 4 млн безпілотників цього року. До цього додається власне українське виробництво, а також поставки дронів з Китаю, Туреччини та інших країн. «Кількість БПЛА, безекіпажних катерів і всієї іншої ударної зброї такого роду в розпорядженні України буде тільки збільшуватися з кожним днем», – заявив бойовик.
Стрєлков жорстко розкритикував панівну в російському суспільстві та медіа думку про «війну на виснаження», яка нібито має змусити Україну капітулювати. Він заявив, що півроку-рік тому «найкращі військові експерти», такі як пропагандист Володимир Соловйов, поширювали подібні ілюзії. Натомість, на думку Гіркіна, у нинішній війні між Росією та «Антиросією-Україною» «виснажувати» будуть саме Росію.
«Європа може виробити скільки завгодно зброї, скільки завгодно електроніки, яку постачатиме проти нас. І в цій війні всі економічні потужності та переваги на їхньому боці», – заявив Стрєлков.
Терорист також висловив глибоке розчарування тим, що Росія досі не перевела свою економіку на військові рейки і навіть не робить таких спроб. Він вважає, що це «об'єктивно веде нас до поразки у війні». За його прогнозами, кількість ударів по російській території буде лише зростати, вони ставатимуть дедалі болючішими і з часом переростуть у «масштабні військові катастрофи». «На жаль, це вже майже неминуче», – підсумував Стрєлков.
Перебуваючи в ув'язненні, він відмовився давати конкретні рецепти, заявивши, що старі, «протухлі» стратегії часто обертаються протилежним результатом.
Нагадаємо, стратегічне положення Росії погіршується з кожним днем, а майбутнє обіцяє бути вкрай складним. Таку думку висловив російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Він наголошує, що війна продовжиться у форматі «на виснаження», що, хоч і не є вигідним для Росії, все ж краще, ніж «прискорена або замаскована капітуляція».
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