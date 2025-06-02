«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає

Гіркін: ударів буде дуже багато, і з часом ці удари набуватимуть дедалі болючішого і болючішого характеру

Терорист та бойовик, який зараз перебуває за гратами, оцінив історичну спецоперацію, яку провела Україна на території Росії

Ігор Гіркін (Стрєлков), відомий терорист і бойовик, який наразі перебуває за ґратами в Росії, зробив невтішний для кремлівського режиму прогноз щодо подальшого перебігу війни в Україні. Оцінюючи успішні українські атаки безпілотників на російські регіони, він заявив, що Росія стрімко наближається до «масштабної воєнної катастрофи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис російського терориста.

За словами Стрєлкова, який посилається на дані своїх кореспондентів, лише Європейський Союз планує поставити Україні 4 млн безпілотників цього року. До цього додається власне українське виробництво, а також поставки дронів з Китаю, Туреччини та інших країн. «Кількість БПЛА, безекіпажних катерів і всієї іншої ударної зброї такого роду в розпорядженні України буде тільки збільшуватися з кожним днем», – заявив бойовик.

Стрєлков жорстко розкритикував панівну в російському суспільстві та медіа думку про «війну на виснаження», яка нібито має змусити Україну капітулювати. Він заявив, що півроку-рік тому «найкращі військові експерти», такі як пропагандист Володимир Соловйов, поширювали подібні ілюзії. Натомість, на думку Гіркіна, у нинішній війні між Росією та «Антиросією-Україною» «виснажувати» будуть саме Росію.

«Європа може виробити скільки завгодно зброї, скільки завгодно електроніки, яку постачатиме проти нас. І в цій війні всі економічні потужності та переваги на їхньому боці», – заявив Стрєлков.

Терорист також висловив глибоке розчарування тим, що Росія досі не перевела свою економіку на військові рейки і навіть не робить таких спроб. Він вважає, що це «об'єктивно веде нас до поразки у війні». За його прогнозами, кількість ударів по російській території буде лише зростати, вони ставатимуть дедалі болючішими і з часом переростуть у «масштабні військові катастрофи». «На жаль, це вже майже неминуче», – підсумував Стрєлков.

Перебуваючи в ув'язненні, він відмовився давати конкретні рецепти, заявивши, що старі, «протухлі» стратегії часто обертаються протилежним результатом.

Нагадаємо, стратегічне положення Росії погіршується з кожним днем, а майбутнє обіцяє бути вкрай складним. Таку думку висловив російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Він наголошує, що війна продовжиться у форматі «на виснаження», що, хоч і не є вигідним для Росії, все ж краще, ніж «прискорена або замаскована капітуляція».