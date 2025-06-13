Яким є співвідношення сил на Сумщині: дані ISW

Лише вісім зі 100 російських військовослужбовців, які брали участь у нещодавніх атаках на Кіндратівку, вижили

У прикордонних районах Сумської області російські загарбники вдвічі переважають українські та намагаються захопити Юнаківку в рамках наступу на Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Водночас ISW наводить дані російського інсайдерського джерела, яке стверджувало, що війська РФ атакують за власного високого виснаження: лише вісім зі 100 російських військовослужбовців, які брали участь у нещодавніх атаках на Кіндратівку, вижили, після чого російське військове командування негайно направило вцілілих у наступ.

У звіті повідомляється, що на Сумщині окупанти нещодавно захопили село Олексіївка Хотінської селищної громади Сумського району. Такий висновок Американський Інститут вивчення війни ISW зробив на підставі геолокаційних відеозаписів, які показують, що українські війська завдають ударів по російських позиціях на південь та південний захід від цього населеного пункту.

Крім того, зазначається, що війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Кіндратівки та в межах її центральної частини, а також на південь від Андріївки.

Також російські військові оглядачі повідомляли, що російські війська просунулися в Яблунівці та Юнаківці. Підтвердження цим заявам в ISW не мають. Російські блогери тим часом також інформували, що українські війська контратакували поблизу Кіндратівки, Новомиколаївки та Юнаківки.

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.