Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах

У Броварському районі чоловік 54 років та жінка 50 років з осколковими пораненнями госпіталізовані

Уночі РФ масовано атакувала Київщину завдяки комбінаціям балістики та понад сотні БпЛА. Тривога тривала вісім годин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника.

«В області ефективно працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На жаль, унаслідок ворожої атаки постраждало троє людей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Броварському районі чоловік 54 років та жінка 50 років з осколковими пораненнями госпіталізовані. Чоловік прооперований. Стан стабільний.

Водночас у Бориспільському районі постраждала 43-річна жінка із проникаючим пораненням стегна госпіталізована до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.



Зокрема, за словами Калашника, наслідки атаки фіксуються у п'яти районах Київської області:

Броварський район – пошкоджено приватний будинок, автомобіль.

Обухівський район – пошкоджено приміщення магазину.

Бучанський район – пошкоджено будівлю магазину, АЗС та підприємства.

Вишгородський район – пошкоджено два приватних будинки, господарча будівля та сервісний центр.

Бориспільський район – пошкоджено приватний будинок.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки у місті Березань постраждало двоє людей. Також сьогодні вночі у місті рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні, що виникла внаслідок падіння уламків БПЛА.

Зокрема, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.