Центр міста в уламках: відео наслідків ракетного удару по Чернігову

У результаті ракетного удару по центру Чернігова постраждали площа, театр, політехніка. Є загиблі, є поранені. Про це йдеться у повідомленні президента України Володимира Зеленського у Telegram.

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«Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен», – зазначив президент.

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Також «Суспільне» оприлюднило відео з наслідками удару по Чернігову.

У будівлях у центрі Чернігова повилітали вікна, тротуари і дороги всипані склом і різноманітними уламками. Зазнали пошкоджень десятки автівок.

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Як повідомлялося, 19 серпня близько 11 години окупанти обстріляли центр Чернігова. Ймовірно, було завдано удару балістичною ракетою.

Повідомлялося, що внаслідок обстрілу російськими терористами центру Чернігова є поранені та загиблі.