Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Центр міста в уламках: відео наслідків ракетного удару по Чернігову

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Центр міста в уламках: відео наслідків ракетного удару по Чернігову
Центр Чернігова після ракетної атаки
фото: скріншот із відео

У результаті ракетного удару по центру Чернігова постраждали площа, театр, політехніка. Є загиблі, є поранені. Про це йдеться у повідомленні президента України Володимира Зеленського у Telegram.

«Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен», – зазначив президент.

Також «Суспільне» оприлюднило відео з наслідками удару по Чернігову.

У будівлях у центрі Чернігова повилітали вікна, тротуари і дороги всипані склом і різноманітними уламками. Зазнали пошкоджень десятки автівок.

Як повідомлялося, 19 серпня близько 11 години окупанти обстріляли центр Чернігова. Ймовірно, було завдано удару балістичною ракетою.

Повідомлялося, що внаслідок обстрілу російськими терористами центру Чернігова є поранені та загиблі.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа
Окупанти атакували Житомирщину дронами, виникла пожежа
Сьогодні, 10:00
За попередніми даними, РФ вдарила по Чернігову балістичною ракетою
Росія вдарила ракетою по центру Чернігова
Сьогодні, 11:57
Вибух прогримів у центрі міста
Удар по Чернігову: ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених
Сьогодні, 12:13

Події в Україні

Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загибла
Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загибла
Ракетний удар по Чернігову: відомо про п'ятьох загиблих
Ракетний удар по Чернігову: відомо про п'ятьох загиблих
Росія завдала ракетного удару по Чернігову під час виставки дронів
Росія завдала ракетного удару по Чернігову під час виставки дронів
Україною ширилася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Україною ширилася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Окупанти знищили драмтеатр у Чернігові: момент удару потрапив на відео
Окупанти знищили драмтеатр у Чернігові: момент удару потрапив на відео
Центр міста в уламках: відео наслідків ракетного удару по Чернігову
Центр міста в уламках: відео наслідків ракетного удару по Чернігову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
США назвали втрати України і Росії у війні
46K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
22K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
18K
Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
15K
Розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні
7256
Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими

Новини

Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту