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Удар по Чернігову: ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Чернігову: ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених
Вибух прогримів у центрі міста
фото ілюстративне

Окупанти атакували Чернігів ракетами

Внаслідок обстрілу російськими терористами центру Чернігова є поранені та загиблі. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Удар по Чернігову: ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених фото 1

Як повідомлялося, 19 серпня близько 11 години окупанти обстріляли центр Чернігова. Ймовірно, було завдано удару балістичною ракетою.

Наразі на Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про ракетну небезпеку. Згодом вони повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Теги: Чернігів ракета війна росія окупанти

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