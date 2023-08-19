Удар по Чернігову: ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених

Окупанти атакували Чернігів ракетами

Внаслідок обстрілу російськими терористами центру Чернігова є поранені та загиблі. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

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Як повідомлялося, 19 серпня близько 11 години окупанти обстріляли центр Чернігова. Ймовірно, було завдано удару балістичною ракетою.

Наразі на Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

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Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про ракетну небезпеку. Згодом вони повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.