Росія вдарила ракетою по центру Чернігова

За попередніми даними, РФ вдарила по Чернігову балістичною ракетою

У Чернігові існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА

У суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

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Як повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус, ворог обстріляв центр Чернігова.

«Ймовірно балістична ракета», - написав він у телеграм-каналі.

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Чаус закликав містян залишатися в укриттях.

Наразі на Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про ракетну небезпеку. Згодом вони повідомили про загроза застосування ворогом ударних БпЛА.