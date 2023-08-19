Росія вдарила ракетою по центру Чернігова
У Чернігові існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА
У суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.
Як повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус, ворог обстріляв центр Чернігова.
«Ймовірно балістична ракета», - написав він у телеграм-каналі.
Чаус закликав містян залишатися в укриттях.
Наразі на Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про ракетну небезпеку. Згодом вони повідомили про загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Коментарі — 0