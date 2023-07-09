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«Цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам» – Зеленський про передову

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам» – Зеленський про передову
У Луцьку, у замку Любарта, президент провів тривалу нараду щодо ситуації в регіоні
фото: Офіс президента

Президент записав традиційне звернення до українців у Луцьку

Президент України Володимир Зеленський записав щоденне звернення у Луцьку на фоні замку Любарта. Він розповів про зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою, нараду, яку провів щодо ситуації в регіоні, та подякував військовим.

Далі – текст звернення повністю.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Сьогодні з командою – у Луцьку.

Зранку зустрівся з паном Президентом Польщі Дудою. Розмова з ним. Молебень. Були представники всіх конфесій та релігійних спільнот… У луцькому костелі. Разом з Анджеєм ушанували пам’ять усіх жертв на Волині. Цінуємо кожне життя, пам’ятаємо історію та разом захищаємо свободу.

Тут, у Луцьку, у замку Любарта, провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні: безпека, ситуація на кордоні, ситуація в прикордонних районах сусідньої Білорусі… Пріоритет – зміцнення кожної області, усього нашого північного кордону. Були доповіді військових, правоохоронців, місцевої влади. Проаналізували підготовку й забезпечення наших сил оборони та безпеки, відповідних підрозділів на Волині. Була доповідь щодо соціальної ситуації в області, потреб людей. Енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення – і для людей, і для соціальної сфери. Стан укриттів. Робочі місця в області. Держава максимально підтримує й буде підтримувати. І я вдячний усім тут, у Луцьку, усім в інших містах і громадах області, де прийняли переселенців, де допомагають лікувати й реабілітувати наших воїнів. Дякую!

Передова, наші активні дії.

Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам «Вісімдесятки». Молодці, воїни!

На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники «Сімдесятдевʼятки», артилеристи 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ», 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам!

Особливу відзначу воїна бригади «Запорізька Січ» майора Володимира Гончарова. Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, – дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи «Маґури», 47-ї окремої механізованої бригади, – майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці!

Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім у світі, хто допомагає!

Дякую тобі, Луцьку, за цей день! Слава Україні!».

Нагадаємо, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку. Вони обговорили майбутній саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі.

Також під час робочої поїздки у Волинську область президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у регіоні.

Теги: енергетика саміт українці держава Анджей Дуда Володимир Зеленський президент безпека солдат

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