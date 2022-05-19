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    Події в Україні

    Турчинов показав, яку вишиванку одягне після перемоги (фото)

    Турчинов поділився почуттями, які у нього викликає День вишиванки - Турчинов показав, яку вишиванку одягне після перемоги (фото)
    Турчинов поділився почуттями, які у нього викликає День вишиванки
    фото: Олександр Турчинов/Facebook

    Екссекретар РНБО нині на фронті, тому доводиться носити форму

    Колишній виконувач обов’язків президента України та екссекретар РНБО Олександр Турчинов поділився почуттями, які у нього викликає День вишиванки. На своїй сторінці у Facebook політик опублікував знімок, де він у військовій формі, та повідомив, що нині на фронті, тож не мав змоги одягти вишиту сорочку.

    Турчинов не мав змоги змінити форму на вишиту сорочку. Фото: Олександр Турчинов/Facebook

    Турчинов не мав змоги змінити форму на вишиту сорочку. Фото: Олександр Турчинов/Facebook

    Водночас Турчинов додав кілька минулорічних знімків.

    Улюблена вишиванка екссекретаря РНБО. Фото: Олександр Турчинов/Facebook

    Улюблена вишиванка екссекретаря РНБО. Фото: Олександр Турчинов/Facebook

    «Після перемоги вдягну свою улюблену сорочку – вишиту червоним та білим по чорному», – пообіцяв він.

    Раніше Олександр Турчинов розповів про щасливу подію у своєму підрозділі. «Військовослужбовці нашого підрозділу Юрко і Альбіна (Вітамін і Акула) створили сім‘ю, з чим їх щиро привітали наші воїни. Це ще один доказ того, що любов сильніша за смерть, біль, страждання та випробування! Любов та Україна переможуть!».

    Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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    Теги: росія окупанти СБУ РНБО війна Олександр Турчинов смерть Україна Facebook вишиванка окупація #stoprussia
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    Турчинов показав, яку вишиванку одягне після перемоги (фото)