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    Події в Україні

    Весілля на війні: Турчинов показав незвичну церемонію (фото, відео)

    Турчинов привітав щасливих молодят - Весілля на війні: Турчинов показав незвичну церемонію (фото, відео)
    Турчинов привітав щасливих молодят
    фото: Олександр Турчинов/Facebook

    Торжество відгуляли, як годиться – із довгими накритими столами та криками «Гірко!»

    Весілля на війні – про щасливу подію у своєму підрозділі розповів колишній виконувач обов’язків президента України та екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

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    Весілля на війні: Турчинов показав незвичну церемонію (фото, відео)
    Весілля на війні: Турчинов показав незвичну церемонію (фото, відео)
    Весілля на війні: Турчинов показав незвичну церемонію (фото, відео)
    Весілля на війні: Турчинов показав незвичну церемонію (фото, відео)

    «Військовослужбовці нашого підрозділу Юрко і Альбіна (Вітамін і Акула) створили сім‘ю, з чим їх щиро привітали наші воїни. Це ще один доказ того, що любов сильніша за смерть, біль, страждання та випробування! Любов та Україна переможуть!», – написав Турчинов.

    Весілля відгуляли, як годиться – із вінчанням, довгими накритими столами, нареченими у вишиванках та криками «Гірко!». Єдина відмінність від мирних часів – більшість гостей були у військовій формі.

    Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Олександр Турчинов смерть весілля Україна окупація #stoprussia
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    Весілля на війні: Турчинов показав незвичну церемонію (фото, відео)