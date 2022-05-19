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    Під Києвом військові збили два російських безпілотники

    БПЛА &laquo;Орлан-10&raquo; військові передали відповідним органам - Під Києвом військові збили два російських безпілотники
    БПЛА «Орлан-10» військові передали відповідним органам
    фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

    Від початку війни українські захисники знищили 455 одиниць ворожих безпілотників

    На півночі Київщини досі літають російські безпілотники. Про це повідомляє 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

    Сьогодні, 19 травня, військові збили російський безпілотник біля Гостомеля. Це був БПЛА «Орлан-10», 2022 року випуску.

    «Це вже другий безпілотник такого класу, який посадили біля Бучі. Перший «Орлан» був захоплений 5 травня. Його уже передали відповідним органам. Обидва безпілотники не отримали значних пошкоджень, тому стали дуже корисними», - зазначили бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

    Як повідомлялося, російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на українській землі. Станом на 19 травня Збройні сили України вже ліквідували 28 500 загарбників. Серед знищеної техніки окупантів – 455 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня.

    Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Під Києвом військові збили два російських безпілотники