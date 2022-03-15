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    На Херсонщині аграрії проведуть посівну кампанію в умовах окупації

    На Херсонщині аграрії проведуть посівну кампанію в умовах окупації
    фото з відкритих джерел

    Фермери планують провести посівну кампанію, хоча б частково

    Попри часткову окупацію та запеклі бої на території Херсонщини, аграрії націлені розпочати посівну 2022, хоча б там де це можливо. Про це розповів голова Херсонської ОДА Олександр Самойленко Суспільному.

    «Ми відчуваємо нестачу палива. Земля підготовлена, але нам потрібні ще гербіциди. Посівну кампанію будемо намагатися проводити», – сказав він.

    Також він повідомив, що Кабмін запровадив для аграріїв пільгове кредитування.

    «Крім того, ми обговорювали компенсаційні чинники. Якщо хтось не зможе засіятись в запланованому обсязі, то держава змогла б це відшкодувати», – сказав голова облради.

    За його словами питання з продовольством в регіону стоїть дуже гостро.

    «Запасів лишилось ненадовго. Найбільш болісна проблема – ліки, особливо для людей з орфанними захворюваннями, не вистачає інсуліну», – сказав Олександр Самойленко.

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський раніше заявляв: «На всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо».

    Також міністр агрополітики розповів про підготовку до посівної.

    Теги: земля Херсонщина аграрії держава урожай фермер
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    На Херсонщині аграрії проведуть посівну кампанію в умовах окупації