На Херсонщині аграрії проведуть посівну кампанію в умовах окупації
Фермери планують провести посівну кампанію, хоча б частково
Попри часткову окупацію та запеклі бої на території Херсонщини, аграрії націлені розпочати посівну 2022, хоча б там де це можливо. Про це розповів голова Херсонської ОДА Олександр Самойленко Суспільному.
«Ми відчуваємо нестачу палива. Земля підготовлена, але нам потрібні ще гербіциди. Посівну кампанію будемо намагатися проводити», – сказав він.
Також він повідомив, що Кабмін запровадив для аграріїв пільгове кредитування.
«Крім того, ми обговорювали компенсаційні чинники. Якщо хтось не зможе засіятись в запланованому обсязі, то держава змогла б це відшкодувати», – сказав голова облради.
За його словами питання з продовольством в регіону стоїть дуже гостро.
«Запасів лишилось ненадовго. Найбільш болісна проблема – ліки, особливо для людей з орфанними захворюваннями, не вистачає інсуліну», – сказав Олександр Самойленко.
Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський раніше заявляв: «На всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо».
Також міністр агрополітики розповів про підготовку до посівної.