На Херсонщині аграрії проведуть посівну кампанію в умовах окупації

Фермери планують провести посівну кампанію, хоча б частково

Попри часткову окупацію та запеклі бої на території Херсонщини, аграрії націлені розпочати посівну 2022, хоча б там де це можливо. Про це розповів голова Херсонської ОДА Олександр Самойленко Суспільному.

«Ми відчуваємо нестачу палива. Земля підготовлена, але нам потрібні ще гербіциди. Посівну кампанію будемо намагатися проводити», – сказав він.

Також він повідомив, що Кабмін запровадив для аграріїв пільгове кредитування.

«Крім того, ми обговорювали компенсаційні чинники. Якщо хтось не зможе засіятись в запланованому обсязі, то держава змогла б це відшкодувати», – сказав голова облради.

За його словами питання з продовольством в регіону стоїть дуже гостро.

«Запасів лишилось ненадовго. Найбільш болісна проблема – ліки, особливо для людей з орфанними захворюваннями, не вистачає інсуліну», – сказав Олександр Самойленко.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський раніше заявляв: «На всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо».

Також міністр агрополітики розповів про підготовку до посівної.