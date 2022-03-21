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    Події в Україні

    Попри постійні обстріли, на Миколаївщині розпочалася посівна – Кім

    Попри постійні обстріли, на Миколаївщині розпочалася посівна – Кім
    фото з відкритих джерел

    Кім: «У частині, де окупант не вступав у нашу землю, трактори вже в полях»

    У Миколаївській області, попри активні бойові дії, розпочалася посівна кампанія. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

    «У частині, де окупант не вступав у нашу землю, трактори вже в полях. У частині, де він відступив, займаємося розчищенням та готуємось. Ті, хто допомагає окупантам, краще йдіть із міста. Ми вас знайдемо всіх. Завдяки оркам побільшало ресурсів і відсилаємо це все їм назад. Просуваємося впевнено, займаємося необхідною роботою», – сказав Кім.

    Він також додав, що є результати того, що «зробили мисливці та цивільні», але більше подробиць не повідомив.

    Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що росіяни вперто намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси. На щастя, їм це зовсім не вдається. Також стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина зерно Україна окупація #stoprussia
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    Попри постійні обстріли, на Миколаївщині розпочалася посівна – Кім