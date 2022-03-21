Попри постійні обстріли, на Миколаївщині розпочалася посівна – Кім

Кім: «У частині, де окупант не вступав у нашу землю, трактори вже в полях»

У Миколаївській області, попри активні бойові дії, розпочалася посівна кампанія. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«У частині, де окупант не вступав у нашу землю, трактори вже в полях. У частині, де він відступив, займаємося розчищенням та готуємось. Ті, хто допомагає окупантам, краще йдіть із міста. Ми вас знайдемо всіх. Завдяки оркам побільшало ресурсів і відсилаємо це все їм назад. Просуваємося впевнено, займаємося необхідною роботою», – сказав Кім.

Він також додав, що є результати того, що «зробили мисливці та цивільні», але більше подробиць не повідомив.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що росіяни вперто намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси. На щастя, їм це зовсім не вдається. Також стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії.