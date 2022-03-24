Уряд призначив нового міністра аграрної політики

За Сольського проголосували 294 народних депутати

Верховна Рада звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського. Про це повідомляєнардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Миколу Сольського призначили новим міністром аграрної політики України», - зазначив він.

Як уточнив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, за Сольського проголосували 294 народних депутати.

За звільнення Романа Лещенка з посади міністра проголосував 321 депутат.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що Лещенко написав заяву про відставку за власним бажанням. Причини такого рішення не повідомляли, офіційних коментарів від Лещенка теж не було. Сьогодні до парламенту надійшла його заява.

Востаннє перестановки в уряді були у листопаді минулого року. Звільнено було Романа Абрамовського, Олексія Любченка, Олега Уруського та Андрія Тарана.