Диктатор Лукашенко вводить смертну кару: за що вбиватимуть

Білоруси запроваджують смертну кару за «замах на вчинення актів тероризму»

Депутати білоруської Палати представників ухвалили законопроєкт згідно з яким запроваджується смертна кара за «замах на вчинення актів тероризму». Законопроєкт «Про зміну Кримінального кодексу республіки Білорусь» був ухвалений у двох читаннях, повідомляє пресслужба Палати представників.

«Законопроєктом пропонується внесення змін до Кримінального кодексу республіки Білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму», – йдеться у повідомленні.

Заявлено, що проєкт закону підготовлений «з метою стримуючого впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю».

До актів тероризму, як вважає влада Білорусі, належать, серед іншого, диверсії рейкових партизанів проти пересування російських військ на війну з Україною. Правозахисники вважають їх політв'язнями.

Також варто зазначити, що «винятковий захід» може бути призначений не лише за «вчинення актів тероризму», а й за «замах» на нього, що відкриває простір для довільного тлумачення.

Нагадаємо, глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав офіційний Мінськ «рухатися в бік скасування смертної кари». Також повідомлялося, що Росія вже хоче повернути смертну кару.