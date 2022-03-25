Росія вже хоче повернути смертну кару

У Кремлі назвали умову відновлення смертної кари

У Росії збираються переглянути мораторій на смертну кару, «якщо щось зміниться в житті суспільства». Як повідомив експрезидент РФ і чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю «РИА Новости», після виключення РФ з Ради Європи обмежень для відновлення страти не залишилося.

«Міжнародні підстави відпали, є внутрішні правові позиції Конституційного суду. Ці правові позиції ґрунтуються на поточному правопорядку, на поточній криміногенній ситуації. Я виходжу з того, що якщо все буде спокійно, ці правові позиції можуть залишатися такими ж, як і були. Але правові позиції теж не є вічними, якщо щось зміниться у житті суспільства, тоді ці правові позиції також можуть бути переглянуті», – сказав Медведєв.

Також він додав, що мораторій Конституційного суду Росії на страту «не є священним писанням» і тому рішення суду можуть змінюватися.

Зазначимо, що раніше голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін допустив можливість повернення смертної кари в країні. Зокрема, у книжці Зорькін висловив думку, що введення 1996 року мораторію на страту стало поступкою тим цінностям, які насправді не властиві російській правосвідомості. Суддя наголосив, що соціокультурна ситуація в Росії помітно відрізняється від стану справ у старих демократіях Європи, проте Конституційний суд готовий іти назустріч та долати стереотипи масової свідомості.

У Росії на смертну кару накладено мораторій. Заборона діє з 1997 року. Наразі єдиною країною в Європі і СНД, де офіційно застосовується смертна кара, є Білорусь.