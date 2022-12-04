У боях під Бахмутом загинули п’ятеро грузинських добровольців

Грузинські легіонери віддали життя за Україну

Трагедія сталася 3 грудня

У боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня. Про це повідомляє Посольство України в Грузії у Facebook.

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«Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом», – ідеться у повідомленні.

Раніше у бою від рук окупантів загинув український воїн В’ячеслав Зайцев. У 2014 році він був серед «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту.

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Нагадаємо, триває двісті вісімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронтах станом на ранок 4 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.