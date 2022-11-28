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Адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту
Ув’язнений колишній президент Грузії перебуває у дуже поганому стані
фото: Reuters

Наразі очікується остаточний токсикологічний звіт від американських фахівців

В організмі ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі було виявлено сліди миш'яку. Про це заявив адвокат політика Шалва Хачапурідзе, повідомляє Mtavari.

Як зазначив адвокат, ув’язнений колишній президент перебуває у дуже поганому стані і не має змоги пересуватися самостійно, тому його ймовірно привезуть до судового залу на спеціальному інвалідному візку. Побачити, як виглядає критично хворий експрезидент, можна буде вперше за кілька місяців.

Водночас очікується остаточний токсикологічний звіт від американських фахівців.

«Аналіз ще не надійшов, він прийде сьогодні, але після телефонної розмови з’ясувалося, що в результаті дослідження була виявлена ​​нова речовина – миш’як», – пояснює Хачапурідзе.

Раніше мати експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Також адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону - на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Теги: адвокат громадянство політика президент прокуратура Михайло Саакашвілі Грузія отруєння

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