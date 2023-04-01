У боях за Україну загинув відомий військовий «Моджахед»

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року «Моджахед» знову пішов на фронт

Уродженець білоруського Бреста захищав нашу державу з 2014 року, мав звання Народного героя України

Український військовий родом із Білорусі, Данііл Ляшук із позивним «Моджахед» загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Про це повідомили військовий капелан Хаджимурад Путілін та бойова група «Вендетта», яку очолював Ляшук.

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Уродженець білоруського Бреста захищав нашу державу з 2014 року, мав звання Народного героя України.

У лютому 2022 року знову пішов на фронт. Захищав Київ і передмістя, брав участь у боях на Харківщині та Миколаївщині, проводив диверсійну роботу на окупованій території Херсонщини.

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Із 2014 року був двічі важко поранений, проте після реабілітації повертався на фронт.

Данііл Ляшук із позивним «Моджахед»: що про нього відомо

Данііл Ляшук народився у місті Брест у Білорусі. У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка у СевНТУ (Севастополь).

Після анексії Криму Росією 2014 року став на захист України в лавах добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС (АТО). 19 січня 2015 під час бойових дій у районі станиці Луганської «Моджахед» отримав тяжке поранення.

У тому ж 2015 році Данііл Ляшук був затриманий у кримінально-політичній справі проти батальйону «Торнадо». Ляшуку були представлені звинувачення у низці важких злочинів, які він відкидав. Данііл Ляшук наголошував, що не знав про кримінальні мотиви Руслана Онищенка (колишній командир батальйону «Торнадо», – ред.) та його заробітки на контрабандних потоках.

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У червні 2021 року Данііл Ляшук був звільнений за рішенням суду. Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року «Моджахед» знову пішов на фронт. Спочатку білоруський доброволець захищав Київ та передмістя столиці. Навесні 2022 року брав участь у боях за Харків. У липні 2022 року офіційно вступив до лав ЗСУ. Був направлений на захист Миколаївщини. Проводив диверсійні роботи на території тимчасово окупованої Херсонській області.

У серпні 2022 року під час виконання бойового завдання «Моджахед» отримав друге тяжке поранення живота, легень та печінки. Попри це, разом зі своєю групою військовий зміг взяти у полон двох російських солдат.

Після низки операцій та реабілітації Данііл Ляшук знову пішов захищати Україну, одночасно займався волонтерством і музикою.

Нагадаємо, на Донеччині у бою за Бахмут загинув український громадський діяч, інструктор з альпінізму та гірського туризму Орест Кінаш, який був офіцером 53 окремої механізованого батальону ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув актор Антон Прасоленко.

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