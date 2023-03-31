На Донеччині у бою за Бахмут загинув відомий альпініст Орест Кінаш

Орест Кінаш був офіцером 53-ї окремої механізованої бригади

На Донеччині у бою за Бахмут загинув український громадський діяч, інструктор з альпінізму та гірського туризму Орест Кінаш, який був офіцером 53 окремої механізованої бригади ЗСУ. Про загибель Кінаша повідомив у Facebook туристично-інформаційний центр.

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«На жаль сьогодні Ореста не стало. І це велика втрата для всієї української мандрівницької спільноти. Орест був гідною людиною. Він гідний того, щоб колись, на території звільненого від росіян Кавказу один з цих піків, названих на честь тиранів перейменувати на Пік Кінаша», – йдеться у повідомленні.

З 2013 року Орест Кінаш професійно зайнявся альпінізмом, став інструктором у цій сфері, готував та водив людей на гори Кавказу, Киргизстану та Карпат.

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Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кінаш документував воєнні злочини росіян на Донбасі, а з початком великої війни приєднався до лав ЗСУ.

Два тижні тому отримав осколкове поранення, однак відмовився від госпіталізації та взяв лише десять днів відпустки. Потім одразу ж повернувся на передову, де загинув перший же день.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув актор Антон Прасоленко.