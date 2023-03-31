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Авіатроща, в якій загинув міністр Монастирський. Стало відомо, як просувається розслідування

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Авіатроща, в якій загинув міністр Монастирський. Стало відомо, як просувається розслідування
Міністр Денис Монастирський загинув 18 січня під час падіння службового вертольота у Броварах
фото з Facebook Монастирського

ДБР та СБУ спільно з’ясовують обставини падіння службового гвинтокрила

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами завершило технічне розслідування авіакатастрофи службового вертольота ЕС 225 LP, у якій загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович – всього 10 осіб. Про це «Главкому» зазначив виконувач обов'язків директора бюро Ігор Мішарін у відповіді на запит.

За словами посадовця, у підсумковому звіті бюро надало рекомендації з безпеки польотів. Сам звіт 30 березня скеровано голові урядової комісії з розслідування причин авіатрощі. 

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Водночас голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук у відповіді на запит «Главкома» наголосив: у комісії з технічного розслідування авіакатастрофи була необхідність у продовженні термінів для підготовки остаточного звіту. Тому Кабмін давав час на завершення до 31 березня 2023 року.

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У Державіаслужбі додали, що, окрім технічного розслідування авіаційних подій, триває досудове, яким займаються слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України.

У ДБР підтвердили «Главкому»: досудове розслідування триває. Справа відкрита за статтями «Посягання на життя державного чи громадського діяча» (стаття 112 Кримінального кодексу), «Диверсія» (частина 2 статті 112 Кримінального кодексу) і « Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах» (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу). 

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Як повідомляв «Главком», на початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив: знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера «чорну скриньку», розшифрували фахівці у Франції. Матеріали вже передано слідству. 

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

А також командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

Також трагедія у Броварах забарала життя й мами з дитиною.

Слідство розглядає декілька версій падіння гвинтокрила, серед них порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу. 

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Теги: розслідування слідство Київщина авіакатастрофа Денис Монастирський

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