У Британії збільшилася кількість безпритульних українських біженців

У Великій Британії кількість безпритульних біженців з України зросла на 30%

Більше ніж 2000 українських сімей з дітьми та 900 осіб наразі офіційно визнано бездомними

У Великобританії кількість бездомних біженців з України за місяць зросло на 30%. Про це повідомляє The Times.

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За інформацією джерела видання, суттєве зростання кількості безпритульних серед українських біженців спостерігається в останній місяць. Їхня цифра наразі сягає близько 30% від усієї кількості тих, хто прибув до Великої Британії з початку повномасштабної війни.

Видання зауважує, що це може бути пов’язано з припиненням матеріальної підтримки з боку британців, які приймали біженців у себе вдома.

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У рамках програми «Дім для України» британські сім'ї зобов'язалися надавати підтримку українцям протягом як мінімум шести місяців в обмін на державну виплату у розмірі 350 фунтів стерлінгів на місяць. Однак після закінчення цього терміну кількість українських сімей, які шукають екстрене житло, різко зросла.

«Більше 2000 сімей з дітьми та 900 осіб наразі офіційно визнано бездомними, що на 800 осіб більше, ніж минулого місяця», – сказано у матеріалі.

В The Times зазначають, що міністр житлового будівництва Великої Британії Майкл Гоув зараз веде переговори з Міністерством фінансів про подвоєння виплат сім'ям, що приймають українців. Він вважає, що це все одно буде дешевше, ніж пошук нового житла для біженців.

Нагадаємо, від початку війни в Україні велика частина наших громадян виїхала до Великої Британії. Біженці живуть як і у притулках, так і в будинках у багатьох урядовців.

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Також благодійний проект United4Ukraine разом з онлайн-сервісом з розміщення Airbnb відновили програму з надання безплатного тимчасового житла українським біженцям в Європі.