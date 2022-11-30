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Умови проживання українських біженців у Польщі зміняться: деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Умови проживання українських біженців у Польщі зміняться: деталі
У Польщі проживає понад мільйон українських біженців
фото з відкритих джерел

Польща зробить житло та харчування для українських біженців частково платним

Кабінет міністрів Польщі у вівторок, 29 листопада, ухвалив законопроєкт, який передбачає, що українські біженці, які тривалий час живуть у наданому державою житлі, повинні частково оплачувати своє проживання.

Передбачається, що громадяни України, які живуть у «колективних житлових центрах» (так у законі зазначені, наприклад, готелі та гуртожитки) понад 120 днів, мають компенсувати 50% вартості розміщення та харчування, але не більше 40 злотих (близько $8,87) на день. Ті, хто проживає довше 180 днів, повинні будуть оплачувати 75%, до 60 злотих на день.

Передбачені винятки для тих, хто не здатний заробляти на життя за віком чи хворобою, а також для вагітних жінок.

Польський уряд хоче, щоб новий порядок почав діяти з 1 березня. Закон ще має бути ухвалений Сеймом, але очікується, що депутати за нього проголосують.

У Польщі перебуває понад мільйон українських біженців. На тлі війни в Україні в Польщі помітно зросла вартість життя, подорожчало житло, уряд також має бюджетні труднощі.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі планує внести зміни до спеціального закону про допомогу біженцям з України, який прийнятий в країні з початком війни

Нагадаємо також, що 20% чорноморських готелів Болгарії, де розміщуються українські біженці, відмовляються працювати за програмою гуманітарної допомоги біженцям, що втікають від війни. Українські біженці, які проживають у готелях, повинні будуть звільнити готельні номери з 1 грудня.

Теги: біженці Україна Польща війна росія

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