У Чернівцях десятки птахів загинули через вибухи феєрверків (фото)

Лише в одному парку в центрі міста знайшли дев’ять мертвих птахів

У Чернівцях десятки птахів загинули через вибухи феєрверків у новорічну ніч. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка, захисниця диких тварин Вікторія Гусарова.

«Лише в одному парку в центрі міста ми знайшли дев’ять мертвих птахів. Вони загинули внаслідок вибухів феєрверків цієї ночі», – повідомила Гусарова.

Волонтерка зауважила, що всі птахи були ретельно оглянуті.

«Вони були вгодовані, не мали жодних зовнішніх ознак захворювань. Вони не мали загинути, але... Всі птахи загинули від удару. Про це свідчить ціаноз слизових та черевної порожнини, кровотеча з дзьоба та клоаки. Пташки злякалися і просто здійнялися та летіли в нікуди, у паніці врізавшись у паркан чи дерева», – повідомила жінка.

Раніше повідомлялося, що на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі чоловік, підриваючи святкову петарду, залишився без пальця. Чоловік отримав серйозні травми, з якими був госпіталізований до 4-ї міської лікарні.

До слова, багато італійців відзначили прихід Нового року традиційним запуском петард і феєрверками, внаслідок чого десятки людей отримали поранення.