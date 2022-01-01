Десятки італійців отримали поранення під час запуску новорічних феєрверків

У новорічну ніч італійським пожежникам довелося здійснити 558 виїздів через загоряння

Багато італійців відзначили прихід Нового року традиційним запуском петард і феєрверками, внаслідок чого десятки людей отримали поранення, передає телеканал SkyTg24.

«Епіцентром» святкових феєрверків, як завжди, став Неаполь та його околиці, де, за останніми даними, було поранено дев'ять осіб. Усього ж у південноіталійській області Кампанія постраждали 14 громадян, причому один із них втратив око, а інший отримав у груди кулю, випущену невідомим під час новорічного святкування. 40-річний житель міста Таранто втратив праву руку внаслідок вибуху пошкодженої петарди, а юнак із міста Асколі-Пічено отримав тяжкі поранення під час аналогічного інциденту.

Загалом у новорічну ніч італійським пожежникам довелося здійснити 558 виїздів на місце події через загоряння, що виникли внаслідок бурхливих святкувань. Під час зустрічі 2021 року таких виїздів було лише 229.

Цього місяця другий рік поспіль влада Німеччини оголосила заборону на продаж феєрверків. Таким способом уряд прагне запобігти масовим скупченням людей під час пандемії коронавірусу.

Також зазначимо, що в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці. Наразі громадяни повинні використовувати маски-респіратори FFP2 у громадському транспорті, у кіно, театрах та на стадіонах. Уряд Італії вирішив посилити прикордонний контроль: випадкові антигенні або молекулярні тести будуть проводитися в аеропортах, портах, на вокзалах і наземних пунктах пропуску на тих, хто в'їжджає в Італію. У разі позитивного результату людині доведеться поїхати в ізоляцію на 10 днів.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії запровадив «локдаун для невакцинованих». Він запрацює після свят і триватиме до кінця березня.