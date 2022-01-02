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    Реклама в Facebook подорожчала для України на 20%: хто платитиме більше

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    Від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання&nbsp; - Реклама в Facebook подорожчала для України на 20%: хто платитиме більше
    Від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання 
    фото з відкритих джерел

    Рекламні продукти будуть обкладатися податком на додану вартість

    Із січня 2022 року реклама на Facebook в Україні буде обкладатися податком на додану вартість (ПДВ). Відповідно до податкового законодавства, подорожчання вартості реклами в Facebook складе 20%. Про це повідомив довідковий центр Meta (Facebook) для бізнесу.

    Зміни в ціні на рекламу стосуватимуться всіх, у кого в адресі компанії або особистій адресі вказана Україна, але які не підтвердили, що вони зареєстровані як юридична особа або як приватний підприємець, і не додали в рекламний акаунт Facebook номер платника ПДВ.

    Як відомо, 28 червня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу, згідно з якими великі іноземні IT-компанії будуть зобов'язані сплачувати податок на додану вартість від своїх доходів в Україні.

    Реєструватися в Україні як платники ПДВ будуть іноземні компанії, що «постачають українцям електронні послуги» загальною сумою понад 1 мільйон гривень на рік.

    Йдеться про такі компанії, як Google, Facebook, TikTok, YouTube, Apple, Microsoft. Саме вони після набрання чинності законом будуть платити податок на додану вартість у розмірі 20% в іноземній валюті.

    Від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем.

    Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їх проведення та надання не потребує участі людини.

    Із 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

    Нагадаємо, Google представила спосіб прискорити роботу смартфонів.

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    Теги: Google продукти рейтинг інтернет українці ПДВ цензура Володимир Зеленський навчання Україна Facebook Apple президент реклама Microsoft послуги YouTube TikTok Meta
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    Реклама в Facebook подорожчала для України на 20%: хто платитиме більше