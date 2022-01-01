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    Жертва феєрверків: у Дніпрі чоловіку відірвало палець петардою

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    Перша жертва феєрверків: у Дніпрі чоловікові петардою відірвало палець - Жертва феєрверків: у Дніпрі чоловіку відірвало палець петардою
    Перша жертва феєрверків: у Дніпрі чоловікові петардою відірвало палець
    фото з відкритих джерел

    Чоловік отримав серйозні травми, з якими був госпіталізований до лікарні

    На проспекті Івана Мазепи у Дніпрі чоловік, підриваючи святкову петарду, залишився без пальця. Про це повідомляє місцеве видання Дніпро оперативний.

    Чоловік отримав серйозні травми, з якими був госпіталізований до 4-ї міської лікарні.

    «Вибухом йому відірвало фалангу пальця та пошкодило кисть. Новий рік він зустрічав на лікарняному ліжку», – зазначає видання.

    До слова, багато італійців відзначили прихід Нового року традиційним запуском петард і феєрверками, внаслідок чого десятки людей отримали поранення.

    «Епіцентром» святкових феєрверків, як завжди, став Неаполь та його околиці, де, за останніми даними, було поранено дев'ять осіб. Усього ж у південноіталійській області Кампанія постраждали 14 громадян, причому один із них втратив око, а інший отримав у груди кулю, випущену невідомим під час новорічного святкування. 40-річний житель міста Таранто втратив праву руку внаслідок вибуху пошкодженої петарди, а юнак із міста Асколі-Пічено отримав тяжкі поранення під час аналогічного інциденту.

    Теги: Дніпро новорічні свята чоловік
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    Жертва феєрверків: у Дніпрі чоловіку відірвало палець петардою