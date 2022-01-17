Школи двох міст переходять до дистанційного навчання через постійні «мінування»

У Черкасах 17 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл

Напередодні українськими містами прокотилася хвиля псевдомінувань

Через постійні повідомлення про «замінування» шкіл у Миколаєві ухвалили рішення з 18 січня здійснювати освітній процес дистанційно. Про це повідомляє управління освіти Миколаївської міської ради.

«У Миколаєві сьогодні надійшли чергові повідомлення про замінування всіх шкіл. У цьому зв’язку керівниками чотирьох закладів освіти (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) ухвалене рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що здобувачі освіти 5-11 класів ЗЗСО №40 навчатимуться дистанційно у зв’язку з ремонтними роботами в закладі (18-19 січня 2022 року).

Водночас міська рада Черкас також рекомендувала усім школам із 18 січня перейти на дистанційну форму навчання через систематичні повідомлення про замінування. Про це повідомив виконувач обов'язків директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Богдан Бєлов.

«З 18 січня учні черкаських шкіл навчатимуться дистанційно щонайменше до кінця тижня. Таку форму навчання запроваджуємо у зв'язку з постійними повідомленнями про замінування навчальних закладів», – зазначили в міськраді.

Сьогодні в Черкасах знову повідомили про замінування всіх шкіл міста. Минулого тижня їх «мінували» тричі. Жодного разу інформація не підтвердилась.

Як повідомлялося, у Миколаєві вже кілька днів поспіль невідомі залишають повідомлення про те, що у школах міста закладено вибухівку. Поліція нічого не знаходить, але навчальний процес доводиться постійно переривати.

12 січня невідомі «замінували» всі школи Черкас.

Згодом, 14 січня, у Черкасах знову заявили про замінування усіх шкіл.

Також невідомі останнім часом повідомляють чи не щодня про мінування торгових центрів і шкіл у столиці.

Минулого тижня глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.