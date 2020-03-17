Карантин у Києві: у транспорт не пускатимуть пасажирів без масок



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Дотримання умов карантину контролюватиме санітарна служба та поліція

З 18 березня до столичного громадського транспорту не пускатимуть людей без медичних масок. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на пресбрифінгу щодо запровадження у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції.

«Із завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно в масках. Пасажири, які не мають маски, не будуть допускатися до перевезення пасажирським транспортом», - повідомив він.

Дотримання рішення буде контролювати санітарна служба та поліція.

Крім того, Поворозник повідомив, що Київпастранс і приватні перевізники працюватимуть у штатному режимі, ніхто кількість автобусів збільшувати не буде, «враховуючи те, що всі містяни мають залишатися вдома».

Будуть організовані спеціальні маршрути для підвезення працівників підприємств, які мають працювати у надзвичайному режимі, додав Поворозник.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

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