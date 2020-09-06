У Чернівцях водій збив дівчину-пішохода: неповнолітня померла у швидкій



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У Чернівцях поліцейські розслідують автопригоду, під час якої загинула неповнолітня Фото: Нацполіція

26-річний водій Seat перевищив допустиму швидкість руху

У Чернівцях автомобіль Seat Leon рухався з великою швидкістю, водій не встиг загальмувати і допустив наїзд на дівчину-пішохода.

Від отриманих травм постраждала померла.

Про це повідомляє пресслужба поліції в Чернівецькій області.

«Сьогодні, 6 вересня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на проспекті Незалежності в Чернівцях», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що 26-річний водій Seat перевищив допустиму швидкість руху, не врахував дорожньої ситуації і допустив наїзд на 15-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Внаслідок ДТП постраждала дістала тілесні ушкодження. Під час надання медичної допомоги дівчина померла.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідуваннь за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Призначено низку експертиз. Вирішується питання повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

До слова, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для майора Володимира Холодного у вигляді двох місяців тримання під вартою.

Дівчат прооперували у військовому госпіталі, двом із них ампутували по нозі. Стан третьої курсантки дещо ліпший.

Повідомлялося, що одній із дівчат можуть ампутувати й другу ногу.