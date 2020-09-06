Porsche планує випустити електричну Panamera



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Porsche Panamera 4S E-Hybrid Фото: Porsche

У третьому поколінні Panamera може стати «чистим» електрокаром

Компанія Porsche роздумує над розробкою повністю електричної Panamera. Про плани позбавити нову Panamera бензинового двигуна розповів керівник продуктової лінійки німецької марки Томас Фрімут.

Внутрішньої конкуренції з Taycan в Porsche не чекають: маркетологи вважають, що у моделей різна цільова аудиторія.

У бесіді з австралійським виданням GoAuto Томас Фрімут пояснив, що повністю електрична версія Porsche Panamera третього покоління знаходиться на розгляді і дав зрозуміти - маркетологи німецької фірми намагаються вгадати, які автомобілі будуть користуватися попитом через кілька років.

У Porsche не переживають, що Panamera на електротязі може пошкодити попиту на Taycan - Фрімут підкреслив, що моделі відрізняються за розмірами і позиціонуванню на ринку.

На даний момент в Європі до 60 відсотків продажів Panamera доводиться на гібриди, так що електрифікація сімейства неминуча.

Топ-менеджер Porsche підтвердив, що у оновленої Panamera другого покоління з'явиться ще дві гібридних версії, що заряджаються, крім 560-сильної модифікації 4S E-Hybrid. Одна з них буде базовою, а друга - Turbo S E-Hybrid - стане найпродуктивнішою в лінійці і встановить рекорд за потужністю.

Вже оголошено, що в майбутньому на електротягу можуть перевести компактні спорткари лінійки 718.

Нагадаємо, у Мережі показали перший український електромобіль ЛАЗ.

Як повідомлялося, хакери зламали Tesla і розблокували приховану потужність електрокара.

Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

Читайте також: