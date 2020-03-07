В Ірані від коронавірусу померла парламентар



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Депутат парламенту від консервативної партії Ірану Фатіма Рахбар

Жінка була підключена до апарату штучної вентиляції легень

У суботу, 7 березня, в Ірані в результаті ускладнень від коронавірусу померла депутат парламенту від консервативної партії Фатіма Рахбар. Про це повідомляє Tasnim.

Як зазначається, декілька днів тому в жінки підтвердили інфікування Covid-19, після чого її було переведено до лікарні Масіх Данешварі в Тегерані. Проте згодом стан депутата погіршився, в результаті чого її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Через деякий час пацієнтка загинула.

До слова, за останніми даними кількість заражень коронавірусом в Ірані за добу збільшилася до 4747 осіб (1234 нових випадки), 124 людини загинуло.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Як повідомлялося, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

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