У 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус



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Приблизно 8% усіх членів парламенту Ірану захворіли на коронавірус Covid-19

Депутатів закликали припинити контакт із громадськістю, щоб уникнути подальшого поширення захворювання

Смертельний коронавірус Covid-19 підтверджено у 23 членів парламенту Ірану.

Про це заявив віце-спікер законодавчого органу Абольреза Месрі у Тегерані, посилаючись на відкритий лист Верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї від спікера парламенту Ірану Алі Ларіаджані, повідомляє CNN.

«23 зі 290 членів іранського «Меджлісу» (парламенту) отримали позитивну реакцію на коронавірус. Це приблизно 8% усіх членів парламенту», - йдеться у повідомленні.

У листі депутатів закликали припинити контакт із громадськістю, щоб уникнути подальшого поширення захворювання.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.