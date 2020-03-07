Збірна України випередила Росію і стала четвертою в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нещодавно українки виграли бронзу в естафеті чемпіонату світу. Тоді з Анастасією Меркушиною, Оленою Підгрушною та Юлією Джимою бігла не Валентина, а Віта Семеренко UA-Футбол

Українки повторили успіх чемпіонату світу

Жіноча збірна України стала четвертою в естафеті на восьмому етапі Кубка світу з біатлону, який через епідемію коронавірусу відбувається за порожніх трибун у чеському Нове Место.

Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валентина Семеренко і Олена Підгрушна принесли українському біатлонові один із найвищих у сезоні-2019/2020 результатів у кубковому сезоні. Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті світу в італійській Антерсельві українки виграли бронзу. Тоді у порівнянні з нинішнім складом була одна зміна – на третьому етапі бігла не Валентина Семеренко, а її сестра Віта.

Анастасія Меркушина з трьома додатковими набоями передала естафету третьою, майже одночасно з росіянкою Єкатєріною Юрловою-Перхт і в 11-ти секундах відставання від лідерки, італійки Лізи Вітоцці.

На перше місце Україну на другому етапі вивела Юлія Джима. Вона чисто відстрілялася на стрільбі лежачи, а мішені на «стійці» закрила з допомогою двох додаткових набоїв, тоді як француженка Жюстін Брайзац і росіянка Ірина Старих поїхали на коло штрафу.

Естафету Валентині Семеренко Джима передала з десятисекундною перевагою над шведкою Анною Маґнуссон і полячкою Монікою Гойніш-Стареґою. Валентина зберегла перевагу після стрільби лежачи, а на «стійці» швидко закрила чотири мішені, а на п’ятій зупинилася і вибила її лише з допомогою трьох додаткових набоїв.

Як наслідок, Семеренко передала естафету Олені Підгрушній одночасно з норвежкою Інґрід Тандревольд і француженкою Анаїс Шевальє.

На стрільбі лежачи Підгрушна була єдиною, кому вдалося закрити всі мішені без додаткових набоїв. Однак «стійку» Олена завершила зі штрафним колом, тоді як норвежка Тіріл Екгофф відстрілялася чисто і принесла своїй команді золото. Анаїс Бескон вивела на друге місце збірну Франції. А Олена Підгрушна, випередивши росіянку Крістіну Резцову, програла ходом німкені Деніз Геррманн і фінішувала четвертою.

Додамо, що за Норвегію перед Тандревольд і Екгофф на перших двох етапах бігли Каролін Кноттен та Іда Лієн. У Франції срібло здобували Жюлія Сімон, Брайзац, Шевальє і Бескон. Бронзу німкеням принесли Каролін Горхлер, Ванесса Гінц, Франціска Пройсс і Деніз Геррманн.

О 18:00 естафетну гонку на етапі Кубка світу в Нове Место розпочнуть чоловіки.

Читайте також: Україна виграла медаль чемпіонату світу в естафеті