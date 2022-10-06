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У Чорнобильській зоні з’являються чорні жаби (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Чорнобильській зоні з’являються чорні жаби (фото)
Радіація стимулює накопичення меланінів в шкірі жаб
фото з відкритих джерел

Рівень радіації стимулює накопичення меланінів в шкірі жаб із зони відчуження Чорнобильської АЕС

Біологи виявили, що підвищений рівень радіації стимулює накопичення меланінів в шкірі жаб із зони відчуження Чорнобильської АЕС. Він захищає їх від смертельного випромінювання і робить помітно темнішим від побратимів, що живуть у звичайному середовищі.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася в 1986 році, викликавши небезпечне радіоактивне зараження навколишньої місцевості. Відтоді там зберігається зона відчуження, де зупинена звичайна діяльність і навіть відвідування обмежене. За відсутності людей вступає в права дика природа. Так зона відчуження перетворилася в природну лабораторію, де біологи досліджують багато еволюційних процесів, в тому числі реакцію різних видів і організмів на підвищені дози радіації. У 2016 році в Чорнобилі працювали Пабло Буррако (Pablo Burraco) і Герман Оріацола (German Orizaola) з Уппсальського університету в Швеції. Тоді вчені виявили там райків деревних – звичайнісіньких жаб, які зустрічаються на просторі від Польщі до Греції та Закавказзя. Тварини мали зовсім не звичайне забарвлення: замість яскраво-зеленого кольору вони виявилися практично чорними.

У Чорнобильській зоні з’являються чорні жаби (фото) фото 1

Зацікавившись цим феноменом, вчені продовжили пошуки і протягом наступних років виловили і досліджували понад 200 земноводних, що мешкають в 12 різних водоймах з різним рівнем радіаційного зараження. Результати цієї роботи представлені в статті, опублікованій в журналі Evolutionary Applications. Як відзначають автори, чорнобильські райки виявилися в середньому на 43,6 відсотка темніше родичів, що живуть в звичайних умовах. Більш того, чим сильніше було радіаційне зараження їх «рідної» водойми, тим темнішими ставали ці земноводні, а деякі, що живуть в найсуворіших умовах, виявилися майже повністю чорними. Це відбувається через накопичення в їх шкірі меланінів – ключових пігментів, що визначають забарвлення хребетних. Меланіни захищають клітини від небезпечної дії ультрафіолетового випромінювання Сонця. А при необхідності вони здатні екранувати і радіацію. Не дивно, що чим небезпечніше зараження водойми, тим більше меланіну несуть райки — і тим чорніше вони стають. За роки, що минули з моменту аварії, змінилося вже більше десяти поколінь жаб, і відбір сприяв появі у них цієї незвичайної ознаки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».

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Теги: Україна Чорнобильська зона

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