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До Києва прямує гендиректор МАГАТЕ Гроссі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прямує гендиректор МАГАТЕ Гроссі
фото: Рафаель Гроссі

Гроссі приїде для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної та фізичної безпеки навколо ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 5 жовтня вирушив до Києва для обговорення питання ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Про це  Гроссі написав у Twitter.

«На шляху до Києва на важливі зустрічі. Потреба в зоні ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз більш актуальна, ніж будь-коли», – повідомив Гроссі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».

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Теги: Запорізька АЕС путін президент МАГАТЕ

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