До Києва прямує гендиректор МАГАТЕ Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 5 жовтня вирушив до Києва для обговорення питання ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Про це Гроссі написав у Twitter.

«На шляху до Києва на важливі зустрічі. Потреба в зоні ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз більш актуальна, ніж будь-коли», – повідомив Гроссі.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai