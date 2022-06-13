У Чорному морі окупанти тримають напоготові шість кораблів з ракетами – Міноборони

Агресор також продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря

Російські загарбники тримають у Чорному морі шість кораблів із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет. Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

«Відзначу, що в готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет», – зазначив він.

Мотузяник зазначив, що російські військові кораблі в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Ведуть розвідку і намагаються надавати вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.

Агресор також продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, що триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.