Суд заборонив партію, відсутню у рішенні РНБО

Восьмий апеляційний адміністративний суд виніс рішення щодо партії «Справедливості та розвитку»

Після партії «Соціалісти» суд заборонив ще одну українську політсилу, Політичну партію «Справедливості та розвитку». Про це повідомляє пресслужба суду.

Вимоги позивача, Міністерства юстиції, Восьмий апеляційний адмінсуд задовільнив частково.

Рішенням суду забороняється будь-яка діяльність партії «Справедливості та розвитку», майно усіх обласних, міських, районних організацій та інших територіальних утворень переходить у власність держави.

Політична партія «Справедливості та розвитку» стала однією із 12 партій, позовні заяви проти яких подало Міністерство юстиції. Втім, у рішенні Ради нацбезпеки та оборони від 18 березня, на яке спирається міністерство, ця партія не згадується.

Очільником партії, згідно з інформацією порталу «Опендатабот», є Олексій Шевченко. Він у квітні 2018 року змінив на цій посаді співзасновника партії Миколу Ісаєва.

Нагадаємо, що партія «Справедливості та розвитку» стала третьою політсилою, забороненою Восьмим апеляційним адміністративним судом за позовом Міністерства юстиції.

Першою партією, яку суд заборонив ще 8 червня, став «Опозиційний блок».

Сьогодні, 13 червня, Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив партію «Соціалісти».

Обидві ці партії були згадані у відповідному рішенні Ради нацбезпеки та оборони, де йшлося про заборону проросійських політичних партій.

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