У чотирьох областях України зʼявиться соціальне таксі: як це працюватиме

Після аналізу перших результатів проєкту та роботи команд передбачене розширення послуги на інші області України

Послуга передбачає допомогу волонтерів у транспортуванні людини з дому до автомобіля з використанням крісла колісного

Український Червоний Хрест запускає пілотний проєкт – послугу соціального таксі у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба Українського Червоного Хреста.

«Послуга буде доступна для людей, які потребують медичних обстежень поза межами дому, мають тимчасові порушення мобільності, зокрема переломи, або фізично не можуть самостійно пересуватись містом», – розповів в.о. керівника департаменту охорони здоров’я Червоного хреста Олександр Бабенко.

Послуга передбачає допомогу волонтерів у транспортуванні людини з дому до автомобіля (швидкої допомоги) з використанням крісла колісного або нош, супровід до медичного закладу для проходження планових обстежень чи процедур, повернення додому після завершення візиту.

На першому етапі послугою зможуть скористатися підопічні напряму «Догляд вдома» – самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю. Після аналізу перших результатів проєкту та роботи команд передбачене розширення послуги на інші області України.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України надає послуги не лише у своїх відділеннях, але й здійснює виїзні прийоми для маломобільних громадян. Така опція доступна для осіб літнього віку, тих, хто потребує догляду, та громадян з інвалідністю. Про це інформує ПФУ.

До слова, випадок неприйнятного ставлення до маломобільних пасажирів стався у громадському транспорті Києва: мати з маленькою дитиною у візочку зіткнулася з байдужістю, намагаючись скористатися столичним тролейбусом. Замість допомоги, водій тролейбуса №31 створив неможливі умови для посадки, а оператор гарячої лінії КП «Київпастранс» шокував цинічними виправданнями, заявивши, що батьки з візочками – це «незручність» для транспорту і їм краще сидіти вдома. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Тетяни Сабадош у групі «Пасажири Києва» у фейсбуці.