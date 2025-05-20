Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У чотирьох областях України зʼявиться соціальне таксі: як це працюватиме

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У чотирьох областях України зʼявиться соціальне таксі: як це працюватиме
Після аналізу перших результатів проєкту та роботи команд передбачене розширення послуги на інші області України
фото: facebook.com/RedCrossUkraine

Послуга передбачає допомогу волонтерів у транспортуванні людини з дому до автомобіля з використанням крісла колісного

Український Червоний Хрест запускає пілотний проєкт – послугу соціального таксі у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба Українського Червоного Хреста.

«Послуга буде доступна для людей, які потребують медичних обстежень поза межами дому, мають тимчасові порушення мобільності, зокрема переломи, або фізично не можуть самостійно пересуватись містом», – розповів в.о. керівника департаменту охорони здоров’я Червоного хреста Олександр Бабенко.

Послуга передбачає допомогу волонтерів у транспортуванні людини з дому до автомобіля (швидкої допомоги) з використанням крісла колісного або нош, супровід до медичного закладу для проходження планових обстежень чи процедур, повернення додому після завершення візиту.

На першому етапі послугою зможуть скористатися підопічні напряму «Догляд вдома» – самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю. Після аналізу перших результатів проєкту та роботи команд передбачене розширення послуги на інші області України.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України надає послуги не лише у своїх відділеннях, але й здійснює виїзні прийоми для маломобільних громадян. Така опція доступна для осіб літнього віку, тих, хто потребує догляду, та громадян з інвалідністю. Про це інформує ПФУ.

До слова, випадок неприйнятного ставлення до маломобільних пасажирів стався у громадському транспорті Києва: мати з маленькою дитиною у візочку зіткнулася з байдужістю, намагаючись скористатися столичним тролейбусом.  Замість допомоги, водій тролейбуса №31 створив неможливі умови для посадки, а оператор гарячої лінії КП «Київпастранс» шокував цинічними виправданнями, заявивши, що батьки з візочками – це «незручність» для транспорту і їм краще сидіти вдома. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Тетяни Сабадош у групі «Пасажири Києва» у фейсбуці. 

Читайте також:

Теги: червоний хрест таксі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські оперативно затримали 39-річного чоловіка
Поліція Київщини повідомила про підозру таксисту, який намагався викрасти шестирічну дівчинку
2 травня, 09:45
Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних
Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних
26 квiтня, 09:38
«Нова пошта» пояснила причини технічного збою
«Нова пошта» пояснила причини технічного збою
26 квiтня, 09:26

Події в Україні

Сформовано першу в ЗСУ штурмову мотоциклетну роту (відео)
Сформовано першу в ЗСУ штурмову мотоциклетну роту (відео)
У чотирьох областях України зʼявиться соціальне таксі: як це працюватиме
У чотирьох областях України зʼявиться соціальне таксі: як це працюватиме
На Рівненщині місцеві знищили дерев’яний храм XVIII століття
На Рівненщині місцеві знищили дерев’яний храм XVIII століття
У екопарку в Харкові собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мама
У екопарку в Харкові собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мама
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
205K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
76K
Путін виграв... Головний наслідок переговорів
59K
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
42K
Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ

Новини

Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Сьогодні, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua