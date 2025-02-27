Без дозволів і втридорога. Як працює нічне таксі у столиці

Вартість поїздки у нічний час у рази дорожча за денну подорож

У Києві, де офіційно в комендантську годину не надає послуги жодна з популярних служб таксі, все ж можна знайти спосіб виклику машини. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Алло, це нічне таксі? Як працюють перевізники під час комендантської години і чи законно це».

Журналісти «Главкома» поспілкувалися зі столичним перевізником, який на умовах анонімності розповів, як «катає» людей без дозволів. Буцімто, дозвіл у нього був, але пів року тому у документа сплив «термін придатності». Тому чоловік зараз працює вночі тільки з тими клієнтами, які набирають його за особистим номером.

За словами таксиста, поїздка відбувається за заздалегідь затвердженими адресами та бажано у межах району, в якому живе сам чоловік. Свій номер він дозволяє передавати від клієнта до клієнта, сподіваючись на адекватність користувачів «сарафанного радіо». Від питання про можливість бути спійманим поліцейськими таксист відмахується.

Крім того, йдеться у матеріалі, в інтернеті можна знайти також оголошення, в яких пропонуються послуги доставки під час комендантської години. Спілкування відбувається через Telegram. Одна з таких служб працює в Києві.

«Главком» спробував дізнатися: скільки коштуватиме вночі поїздка із собакою. Наприклад, п’ятикілометровий маршрут вартував би 1,5 тис. грн. Для порівняння: в інших службах таксі цей же маршрут, але вдень, коштує від 155 грн до 210 грн.

Як повідомили «Главкому» в пресслужбі патрульної поліції, ті, кого впіймають на вулиці під час комендантської години, можуть отримати штраф від 170 до 510 грн за порушення ст. 210-2 «Порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану». У разі повторення порушення протягом року – від 850 до 1700 грн (для посадових осіб – від 1700 до 3400 грн). Утім, застосування штрафу залежить від серйозності причини, з якої громадянин України порушив комендантську годину. Якщо, наприклад, це поїздка до лікарні, то поліцейські можуть відпустити автівку з пасажирами без штрафу та навіть запропонувати супровід до медустанови.

Нагадаємо, що кияни просять владу відновити роботу таксі під час комендантської години. Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години (з 00:00 до 05:00), лише за замовленням. Автор петиції зазначає, що «робота служб таксі вночі дозволить містянам вчасно приїздити додому або вирушити терміново у справах».