«Нова пошта» пояснила причини технічного збою

Відновлення роботи всіх сервісів очікується орієнтовно до 10:00

Сервіси «Нової пошти» тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається», – йдеться в повідомленні.

Відновлення роботи всіх сервісів очікується орієнтовно до 10:00.

Нагадаємо, по всій Україні фіксується масштабний збій терміналів: неможливо поповнити картку та оплатити таксі.

Користувачі повідомляють, що неможливо розрахуватися карткою в магазинах і метро, не працюють Apple/GooglePay. Також стався збій у додатках «Дія» та «Нова пошта».

У КМДА повідомили, що через технічний збій у «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

До слова, 19 липня 2024 року світ зіткнувся з серією технічних збоїв, що порушили роботу авіакомпаній, банків та Лондонської фондової біржі. За даними Bloomberg, серед постраждалих – McDonald's, United Airlines та LSE Group. Причиною збоїв стали проблеми в онлайн-сервісах Microsoft, включаючи Azure і 365, а також збій у програмному забезпеченні кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc.