Названо українське місто, яке стало лідером за кількістю жінок-водійок у таксі

У 2024 році в Україні суттєво збільшилася кількість жінок-водійок у таксі

В Ужгороді зафіксовано найбільший відсоток жінок серед водіїв таксі. Про це повідомляє пресслужба компанії Bolt.

У 2024 році в Україні суттєво збільшилася кількість жінок-водійок, які працюють через платформу Bolt. За даними компанії, їхня чисельність зросла вдвічі порівняно з попередніми роками.

Однак, як зазначає пресслужба, переважна більшість водіїв у таксі залишаються чоловіки.

Нагадаємо, що у 2024 році пік замовлень таксі в Україні припадав на вечірній час – з 19:00 до 20:00. Увечері люди найчастіше викликають таксі, адже саме в цей час вони завершують робочий день, повертаються додому або поспішають на вечірні заходи.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Такі курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».

До слова, додаток для замовлення таксі Uber вирішив узятися за організацію африканського сафарі.