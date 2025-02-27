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У Києві з'явилось таксі тільки для жінок: як працює сервіс

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві з'явилось таксі тільки для жінок: як працює сервіс
Замовити жіноче таксі можуть тільки жінки
фото: Bolt/Facebook

Категорія Women for Women пропонує той самий рівень цін, що й стандартні поїздки Bolt

У Києві запустили нову категорію послуг у додатку Bolt – Women for Women, яка орієнтована на пасажирок, що бажають подорожувати з жінками-водіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Bolt. 

Як працює Women for Women?

Як повідомила компанія, цей крок спрямований на підвищення рівня безпеки та комфорту під час поїздок, особливо для жінок, які відчувають себе впевненіше, коли за кермом знаходиться жінка.

Категорія Women for Women пропонує той самий рівень цін, що й стандартні поїздки Bolt, а для доступу до неї необхідно пройти просту процедуру верифікації. Замовити таке таксі можуть тільки жінки.

Чи може чоловік скористатися жіночим таксі?

Послуга розрахована лише на жінок. Щоб таксі не змогли замовляти чоловіки, під час оформлення замовлення жінка має пройти нескладну верифікацію, кажуть у компанії  у документу. Лише після успішної перевірки пасажирка може підтвердити замовлення та чекати авто у визначеному місці.

Наразі послуга доступна лише у Києві, проте компанія планує розширити її на інші міста України в майбутньому.

Зауважимо, Women for Women – не перший сервіс таксі в Києві, що працює за такою схемою. Ще понад чотири роки функціонує Taxi Pink – служба, яка також обслуговує виключно жінок, але має додаткові послуги

Однією з особливостей Taxi Pink є опція «водійка-няня». Це означає, що клієнтка може відправити дитину в поїздку без супроводу дорослого, але під наглядом водійки. Вартість такої послуги є вищою, ніж звичайне таксі, і діє вікове обмеження для дітей до 14 років. Кожне таке авто обладнане дитячими автокріслами, за які не треба платити додатково. 

Послуги Taxi Pink  також доступні лише у Києві та Київській області.

Нагадаємо, чотири рейси «Укрзалізниці» з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом. Ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті, повідомляє пресслужба компанії. Однак не все пройшло гладко, кажуть у компанії.

Як повідомлялося, із вокзалу у Києві 30 червня 2023 року вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе.

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Теги: таксі жінка чоловік послуги обмеження Київ

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