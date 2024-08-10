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ПФУ пропонує виїзне обслуговування для маломобільних громадян

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ПФУ пропонує виїзне обслуговування для маломобільних громадян
Фото з відкритих джерел

Можливість виїзду спеціаліста ПФУ до пенсіонера доступна для маломобільних осіб

Пенсійний фонд України надає послуги не лише у своїх відділеннях, але й здійснює виїзні прийоми для маломобільних громадян. Така опція доступна для осіб літнього віку, тих, хто потребує догляду, та громадян з інвалідністю. Про це інформує ПФУ.

«Виїзні прийоми відбуваються за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров’я, соціального захисту тощо, де проживають або перебувають маломобільні громадяни», – йдеться у повідомленні ПФУ.

Щоб скористатися послугою виїзного прийому, необхідно звернутися до Пенсійного фонду особисто, через представника або родича, або через представників органів влади, закладів охорони здоров'я чи соціального захисту. Дата та час зустрічі визначаються індивідуально.

Маломобільними вважаються такі громадяни: особи літнього віку; ті, хто потребує догляду з боку сторонніх осіб; громадяни з інвалідністю.

Спеціаліст ПФУ під час виїзного прийому надасть консультацію та допоможе оформити необхідні документи.

Нагадаємо, у серпні у деяких українців збільшиться пенсія, йдеться про людей, які отримають право на доплату за віком. Надбавку нарахують пенсіонерам, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років.

Питання встановлення вікових надбавок регулюється постановою Кабінету міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року. Відповідно до неї така щомісячна компенсаційна виплата встановлюється особам, у яких загальний розмір пенсії з усіма надбавками не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2020 рік (10 340,35 грн).

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Теги: документи Пенсійний фонд послуги

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