Поліція Київщини повідомила про підозру таксисту, який намагався викрасти шестирічну дівчинку

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Поліція Київської області повідомила про підозру 39-річному чоловіку, який намагався викрасти малолітню дитину в селі Бишів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Київській області.

Нагадаємо, інцидент стався у Бишеві, де водій таксі силоміць заштовхав шестирічну дівчинку до свого автомобіля Peugeot. Як встановили правоохоронці, дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав зловмисник. Він вийшов з машини та примусово посадив дівчинку в салон, та дитині вдалося одразу втекти.

Поліцейські оперативно затримали 39-річного чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, четверо зловмисників у Києві постануть перед Деснянським судом за жорстоке побиття чоловіка та викрадення його позашляховика.