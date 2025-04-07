Мати з дитиною у візочку стала «небажаною» пасажиркою у столичному тролейбусі: деталі скандалу

Оператор гарячої лінії КП «Київпастранс» заявив, що батьки з візочками – це «незручність» для транспорту і їм краще сидіти вдома

Випадок неприйнятного ставлення до маломобільних пасажирів стався у громадському транспорті Києва: мати з маленькою дитиною у візочку зіткнулася з байдужістю, намагаючись скористатися столичним тролейбусом. Замість допомоги, водій тролейбуса №31 створив неможливі умови для посадки, а оператор гарячої лінії КП «Київпастранс» шокував цинічними виправданнями, заявивши, що батьки з візочками – це «незручність» для транспорту і їм краще сидіти вдома. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Тетяни Сабадош у групі «Пасажири Києва» у фейсбуці.

Жінка розповіла, що вона чекала тролейбус №31 на зупинці з маленькою дитиною у візочку. Водій бачив жінку з візочком, але зупинився майже за метр від тротуару, а двері для людей з візочками відчинилися прямо перед залізним стовпчиком, тож самостійно заїхати візочком вона не змогла і стала без сторонньої допомоги «заручником зупинки».

Молода мама зауважила, що це не перший випадок, коли вона зіткнулася з такою проблемою у столичному транспорті, додавши, що у Києві досі курсують маршрутки, в які люди з візочками чи маломобільні пасажири просто фізично не можуть потрапити.

Після неприємної ситуації у тролейбусі Тетяна Сабадош зателефонувала на гарячу лінію «Київпастрансу», сподіваючись, що там принаймні вислухають і зафіксують проблему, але відповідь, яку отримала молода мама, її вразила.

«Мені сказали, що особи з візочками можуть пошкодити майно в тролейбусі, можуть створювати незручності іншим пасажирам, а район, у якому я живу, має всю необхідну інфраструктуру, тому мені немає сенсу кудись їздити. Тобто, на думку «Київпастрансу», батьки з маленькими дітьми повинні сидіти вдома, бо вони – «незручні» для транспорту?!», – обурилася вона.

На думку Тетяна Сабадош, ситуація, яка сталася, є абсолютно неприйнятною у 21 столітті. «Чи знає «Київпастранс» взагалі, що таке інклюзія та якісні послуги для всіх категорій населення?», – поцікавилася жінка. Вона звернулася до «Київпастрансу» з вимогою публічного пояснення.

Тетяна Сабадош заявила, що звернулася до «Київпастрансу» з вимогою публічного пояснення скриншот допису у мережі

На момент публікації новини «Київпастранс» не коментував ситуацію, яка трапилася.

Нагадаємо, на Волині стався скандал із водієм маршрутки. Останнього звинуватили в тому, що він нібито не хотів везти військових та не забирав їх із зупинок громадського транспорту.