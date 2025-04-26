Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних
фото з відкритих джерел

Триває робота над відновленням сервісів

Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних, стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою. Просимо вибачення за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння!», – йдеться в повідомленні.

Назва компанії не зазначається, проте раніше «Нова пошта» повідомила, що сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

Відновлення роботи всіх сервісів очікується орієнтовно до 10:00. 

Нагадаємо, по всій Україні фіксується масштабний збій терміналів: неможливо поповнити картку та оплатити таксі.

Користувачі повідомляють, що неможливо розрахуватися карткою в магазинах і метро, не працюють Apple/GooglePay. Також стався збій у додатках «Дія» та «Нова пошта».

У КМДА повідомили, що через технічний збій у «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

До слова, 19 липня 2024 року світ зіткнувся з серією технічних збоїв, що порушили роботу авіакомпаній, банків та Лондонської фондової біржі. За даними Bloomberg, серед постраждалих – McDonald's, United Airlines та LSE Group. Причиною збоїв стали проблеми в онлайн-сервісах Microsoft, включаючи Azure і 365, а також збій у програмному забезпеченні кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc.

Читайте також:

Теги: таксі метро документи Apple Нова пошта послуги пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За період починаючи з лютого 2022 року підприємства Ferrexpo перерахували понад 150 мільйонів доларів США
Ferrexpo повідомило про припинення автоматичного повернення ПДВ її підприємствам новини компаній
28 березня, 10:58
Найбільшими ринками збуту iPhone є США, Китай та Європа
iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа
3 квiтня, 21:47
Apple замовила п'ять рейсів, повних Phone з Індії та Китаю за три дні, щоб подолати вплив тарифів Трампа
Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа
8 квiтня, 10:27
Компанія, яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, замість цього поклала виділені гроші на депозит
Будівництво метро на Виноградар: суд оштрафував «Київметробуд» на 78 млн грн
8 квiтня, 13:17
Відділення обох компаній будуть зачинені у неділю, 20 квітня
«Нова пошта» та «Укрпошта» показали графік роботи на Великдень
11 квiтня, 12:15
Куди йде гривня з кожної посилки? Скандал навколо «Укрпошти» отримав продовження
Куди йде гривня з кожної посилки? Скандал навколо «Укрпошти» отримав продовження
12 квiтня, 09:05
Днями Байден виступав на конференції в Чикаго
NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена
18 квiтня, 04:33
Трьом фігурантам вручили підозру за фактом збуту підробленої іноземної валюти
Фальшивомонетники збували підроблені долари США, купуючи техніку Apple
16 квiтня, 10:20
Apple звинуватила ЄС у дискримінації та планує оскаржити штраф, а Meta заявила про упередженість на користь китайських і європейських компаній
ЄС виписав для Apple і Meta нові багатомільйонні штрафи – Bloomberg
23 квiтня, 15:41

Телеком

Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних
Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних
«Нова пошта» пояснила причини технічного збою
«Нова пошта» пояснила причини технічного збою
TikTok посилює боротьбу з дезінформацією перед виборами в Румунії
TikTok посилює боротьбу з дезінформацією перед виборами в Румунії
Розробник сервісу ChatGPT може купити браузер Chrome
Розробник сервісу ChatGPT може купити браузер Chrome
Китай перший у світі запустив 10G-інтернет
Китай перший у світі запустив 10G-інтернет
Fox News назвав Київ російським під час Великодньої трансляції (відео)
Fox News назвав Київ російським під час Великодньої трансляції (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 квітня 2025
64K
Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN
30K
Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка
21K
Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки
15K
Прогноз магнітних бур на 25-27 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua