Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних

Триває робота над відновленням сервісів

Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних, стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою. Просимо вибачення за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння!», – йдеться в повідомленні.

Назва компанії не зазначається, проте раніше «Нова пошта» повідомила, що сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

Відновлення роботи всіх сервісів очікується орієнтовно до 10:00.

Нагадаємо, по всій Україні фіксується масштабний збій терміналів: неможливо поповнити картку та оплатити таксі.

Користувачі повідомляють, що неможливо розрахуватися карткою в магазинах і метро, не працюють Apple/GooglePay. Також стався збій у додатках «Дія» та «Нова пошта».

У КМДА повідомили, що через технічний збій у «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

До слова, 19 липня 2024 року світ зіткнувся з серією технічних збоїв, що порушили роботу авіакомпаній, банків та Лондонської фондової біржі. За даними Bloomberg, серед постраждалих – McDonald's, United Airlines та LSE Group. Причиною збоїв стали проблеми в онлайн-сервісах Microsoft, включаючи Azure і 365, а також збій у програмному забезпеченні кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc.