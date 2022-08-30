Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
Пробоїни на даху будівлі ЗАЕС помічені з космосу
фото: Maxar Technologies

Пробоїни помічені біля трьох російських БТРів

У даху будівлі Запорізької АЕС поблизу щонайменше трьох російських бронетранспортерів з’явилися чотири пробоїни. Про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies, пише CNN.

На супутникових знімках видно щонайменше три російські бронетранспортери, які стоять під великою спорудою з трубами, що живлять всі шість ядерних реакторів.

Дірки в будівлі помічені на відстані близько 500 футів від одного з ядерних реакторів на станції.

На супутниковому знімку також видно пожежу на північ від станції.

4 фото
На весь екран

Призначений Росією «очільник» Запорізької області Володимир Рогов стверджував, що пробоїни є результатом удару українських військових.

Нагадаємо, Запорізька військова адміністрація підготувала два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ вже прямує до України.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Україна окупація Запорізька АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Витоків радіації на ЗАЕС не зафіксовано – МАГАТЕ
Витоків радіації на ЗАЕС не зафіксовано – МАГАТЕ
Вчора, 01:33
Унаслідок періодичних обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень
Рашисти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС: Енергоатом попередив про загрозу
Вчора, 12:07
У разі аварії на ЗАЕС варто уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови
Загроза на ЗАЕС. Влада підготувала два плани евакуації
Вчора, 19:37

Події в Україні

Контрнаступ ЗСУ на півдні: Пентагон оцінив сили України та окупантів
Контрнаступ ЗСУ на півдні: Пентагон оцінив сили України та окупантів
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
Росія тримає у Чорному морі три кораблі з «Калібрами»
Росія тримає у Чорному морі три кораблі з «Калібрами»
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
200K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
112K
Кадровий окупаційний десант. Кого Росія кидає керувати Україною
109K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
62K
ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
43K
Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів

Новини

Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
Сьогодні, 07:18
Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою (відео)
Вчора, 17:50
Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Вчора, 14:36
Наступ ЗСУ на півдні: відомо, як можуть допомогти мешканці Херсона  
Вчора, 14:04
Швеція надасть Україні допомоги на майже $47 млн
Вчора, 12:27
Польські журналісти закликали судити російських пропагандистів як воєнних злочинців
Вчора, 12:14

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту