У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)

Пробоїни на даху будівлі ЗАЕС помічені з космосу

Пробоїни помічені біля трьох російських БТРів

У даху будівлі Запорізької АЕС поблизу щонайменше трьох російських бронетранспортерів з’явилися чотири пробоїни. Про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies, пише CNN.

На супутникових знімках видно щонайменше три російські бронетранспортери, які стоять під великою спорудою з трубами, що живлять всі шість ядерних реакторів.

Дірки в будівлі помічені на відстані близько 500 футів від одного з ядерних реакторів на станції.

На супутниковому знімку також видно пожежу на північ від станції.

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Призначений Росією «очільник» Запорізької області Володимир Рогов стверджував, що пробоїни є результатом удару українських військових.

Нагадаємо, Запорізька військова адміністрація підготувала два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ вже прямує до України.