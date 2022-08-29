Рашисти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС: Енергоатом попередив про загрозу

Є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин

Станом на 10:00 29 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Таку заяву зробила пресслужба Енергоатома.

Через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. «Внаслідок періодичних обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зауважень до роботи обладнання та систем безпеки станції наразі немає. «Два енергоблоки ЗАЕС, під'єднані минулого тижня до мережі після зупинення, стабільно виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.